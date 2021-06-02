Школьницы зверски избили сверстницу из-за парня
Две 14-летние школьницы избили 13-летнюю знакомую из-за парня и сняли это на видео, сообщает Telegram-канал Daily Storm.
В городе Верхний Уфалей Челябинской области России школьники уже третий раз за год устраивают подобные избиения. В этот раз поводом послужило то, что их жертва, якобы целовалась с чужим парнем.
Мама девочки заявила об избиении девочки в полицию школьница получила больше 20 ударов ногами и кулаками.
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Видео можно посмотреть тут.
К слову, в Одесской области старшеклассник избил 7-классника, а другие дети стояли и снимали это на видео
Инцидент произошел возле школы в поселке Великодолинское.
«9-ти классник нанес телесные повреждения 7-ми класснику около школы за то, что тот назвал его крысой», - говорится в публикации.
Других подробностей нет. О состоянии подростка, который подвергался насилию также не сообщается.
В полиции пока никак не отреагировали на избиение.
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