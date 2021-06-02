Родные и полиция ищут 17-летнего мальчика, который пропал накануне

В частности стало известно, что в Днепре без вести пропал 17-летний Игорь Синицинин. Об этом срочно сообщили в местном Facebook-сообществе Реальный Днепр и попросили неравнодушных людей о помощи.

"Помогите найти: в Днепре без вести пропал 17-летний парень. Огромная просьба, пропал ребёнок Синицинин Игорь Артёмович 15.10.2004 г.р. Последний раз видели 16.05.2021", - говорится в сообщении.

Также там уточнили, что ребенок стал неуправляемым после смерти брата. Ни у кого из родственников Игорь Синицинин не появлялся. Родные опросили друзей мальчика, но они его тоже давно не видели.

17-летний мальчик имеет светло-карие глаза и каштановые короткостриженные волосы. Всех, кто видел разыскиваемого или кому известна любая информация о возможном его местонахождении, просят срочно сообщить по телефону на спецлинию "102" или по телефону 0679972986.

Также ранее сообщалось, что в Запорожской области ищут 16-летнюю Генчевай Карину Витальевну, которая с 19-го мая не выходит на связь со своей матерью.

Уточняется, что 16-летняя Карина учится в одном из профессионально-технических лицеев в городе Мелитополь .По данным полиции, девушка может находиться вместе с 16-летним парнем.

Напомним, что трагедией закончились поиски 14-летнего Никиты на Одесчине: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, харьковчанин вышел из больницы и бесследно пропал, нуждается в медпомощи.

Также Politeka писала, что брошены все силы на поиски 21-летнего парня: отправился в воинскую часть и исчез, фото и приметы.