Певица Мила Нитич, принимавшая участие в "Голосі країни 11", всколыхнула неожиданным снимком

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с мальчиком лет десяти. Девушка решила поделиться в подписи поздравлениями с Днем защиты детей и опубликовала фото с подросшим братом.

По словам Милы, она очень любит своего брата Влада и вообще любит детей.

"Это малое - мое!Я не верю, что он так быстро вырос, но все же он еще ребенок! Я очень люблю моего Влада, и вообще люблю детей! Они искренни, и откровенны, и всегда говорят то, что думают и чувствуют на самом деле, а не то, что хотят слышать от них взрослые... А вообще мы все родом из детства, и так иногда хочется в него вернуться и еще раз прокайфовать от того как это было!🙇🏻♀️ С Днем Защиты Детей!!👼 И давайте их беречь и классно воспитывать, чтобы нам было чем гордиться!☺️♥️🙏 .P.S. only yours M♥️, - разоткровенничалась певица.

Пользователи засыпали Нитич многими вопросами, прокомментировав ее пост:

"Це ваш син?"

"Да мы знаем як вы любите дітей вы молодець 😍"

"Ви мої найдорожчі кохані дітки???"

"Фото ніжності😍Солодкого дитинства та корисних солодощів❤️"

Напомним, в прямом эфире четвертьфинала 11 сезона "Голоса країни" известная украинская певица Мила Нитич, которую называют фавориткой Аллы Пугачевой, заставила Кароль расплакаться, исполнив песню "Malade" Lara Fabian.

Напомним, Мила Нитич, доводившая Кароль до слез, покорила "царским" видом: "Туфельки просто бомба"

А еще Politeka сообщала, что Мила Нитич из «Голосу країни» впервые раскрыла, как ее унизил Данилко.