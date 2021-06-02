Циклон плотно обосновался на территории нашей страны
Так, в Киеве продолжает бушевать штормовой ветер. Из-за мощных порывов ветра во дворе многоэтажного дома упало дерево. Также в результате этого были повреждены несколько автомобилей и оборвало провода линии электропередач, сообщил Telegram-канал Киев Оперативный.
ЧП произошло на бульваре Дружбы Народов, 28. На кадрах, которые опубликовал канал, видно, что дерево опустилось на припаркованный автомобиль. При этом ветки зацепили провода электропередач и ограждение клумбы. Люди собрались вокруг машины и ждут, когда появятся коммунальные службы.
О пострадавших пока ничего не сообщалось. Также уточняется, что сильные порывы ветра наблюдаются в разных районах столицы и призывают киевлян и гостей столицы быть предельно осторожными.
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Также ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий, сильных ливней, за сутки спасатели три раза оказывали помощь населению в Запорожье и Мелитополе. В некоторых местах по Мелитополю образовались целые озера.
В центральной части Мелитополя ливнеотводы справились с потоком воды и дороги сухие, а вот места, которые традиционно подтапливает во время сильных дождей просто утонули.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.