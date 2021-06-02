Межгорные МЧС провели аварийно-спасательные работы на месте ДТП
В селе Вучковое Хустского района Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. Выяснилось, что водитель легковушки ВАЗ-2107 не справился с управлением и протаранил микроавтобус Ford Transit.
Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.
Уточняется, что микроавтобус Ford Transit , на момент столкновения был припаркован на обочине. В результате автотрассы пассажир "Жигулей" погиб на месте аварии, а водитель авто получил травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.
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Бойцы ГСЧС помогли медикам перенести травмированного водителя в карету экстренной медицинской помощи, которые и госпитализировали пострадавшего в медучреждение. Также они растащили искореженные автомобили и освободили проезжую часть для движения.
Причины аварии сейчас устанавливает следственное управление.
Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.
Предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.
Также Politeka писала, что авто влетело в грузовик и превратилось в груду металла на киевской трассе.