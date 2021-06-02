Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика, Лора Созаева, рассказала о непростом периоде, который ей пришлось пережить

Лариса Созаева – украинская танцовщица, которая познакомилась с певцом во время работы в Тернопольской филармонии, пишет Politeka.net. Артистка танцевала, а ее будущий муж пел. У обоих завязались дружеские отношения, переросшие в романтические.

В итоге пара прожила 18 лет, а в 2011 году рассталась, но померилась и даже обвенчалась во время отдыха в Турции. В браке у Ларисы и Виктора в 1999 году родился сын Павел Павлик, который, к сожалению, скончался в прошлом году в результате рака, на тот момент артист ушел из семьи окончательно.

В своем Фейсбуке Созаева вспомнила о непростом периоде, когда узнала об измене мужа. Артистка подкрепила пост фото, сделанными три года назад.

"Когда я узнала, что у моего мужа есть любовница, земля ушла из-под ног... Стало очень страшно, что останусь одна, что я некрасивая, старая и как женщина никому не буду нужна...", - написала бывшая жена певца.

После этого Лора решила сделать фотосессию и посмотреть на себя со стороны. В итоге она поняла что хорошо выглядит, после чего началось ее психологическое исцеление и понимание.

"Некрасивая, старая??? Вы чтоооо", "Какая ты молодец))", "Вы достойны самого лучшего, любящего)", "Как можно сравнивать розу с репяхом?)", "Где-то я когда- то читала,брошенная женщина,как рассыпанный пазл,а потом-,,ОП!,,и новая-,,КАРТИНКА!,, Умница!Красавица!", "Женщина молодая, пока у нее озорные глаза!)", - написали пользователи сети.

Напомним, 55-летний Виктор Павлик сейчас женат на своем концертном директоре, 26-летней Екатерине Репяховой, которая ждет ребенка.

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