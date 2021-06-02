На Львовщине в водопаде утонул ребенок

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГСЧС области.

Вопиющий инцидент произошел 2 июня во время экскурсии.

Как выяснилось на месте происшествия, ребенок находясь возле водопада, упала и оказалась под водой.

"Пожарно-спасательным отделением с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепилась ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег где передали медикам. Медики констатировали смерть. Мальчик, 2009 года рождения житель", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в селе Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области утонул 8-летний мальчик, который хотел вытащить шапку из воды.

Очевидцы сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и медиков "скорой", которые проводили реанимационные мероприятия ребенку, однако спасти мальчика не удалось.

Правоохранители будут устанавливать более подробные обстоятельства трагедии.