На Львовщине в водопаде утонул ребенок
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГСЧС области.
Вопиющий инцидент произошел 2 июня во время экскурсии.
Как выяснилось на месте происшествия, ребенок находясь возле водопада, упала и оказалась под водой.
"Пожарно-спасательным отделением с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепилась ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег где передали медикам. Медики констатировали смерть. Мальчик, 2009 года рождения житель", - говорится в сообщении.
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Ранее мы сообщали, что в селе Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области утонул 8-летний мальчик, который хотел вытащить шапку из воды.
Очевидцы сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и медиков "скорой", которые проводили реанимационные мероприятия ребенку, однако спасти мальчика не удалось.
Правоохранители будут устанавливать более подробные обстоятельства трагедии.
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