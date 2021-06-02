Река под Киевом на грани катастрофы, местные показали, что происходит
Под Киевом в реке Недра местные жители выявили локальную экокатастрофу. На берегу и в воде обнаружили множество мертвой рыбы, сама вода приобрела странный коричневый цвет, а трупный запах чувствуется за километр.
Об этом сообщили на Facebook-странице Киевского рыбоохранного патруля.
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Рыбпатруль прибыл на проверку, и насчитал около 300 мертвой плотвы. По словам старосты села Недра, вода в реке окрасилась в коричневый вечером 30 мая, и на следующее утро стала массово гибнуть рыба.
Инспекторы взяли на анализ пробы воды в трех местах и образцы погибшей плотвы, чтобы после лабораторных исследований выяснить причины произошедшего.
В службе проинформировали, что по факту ситуации готовятся письма Государственной экологической инспекции Киевского округа, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Киевской области,, Киевской ОГА и Госрыбагентству для соответствующего реагирования.
Стоит также напомнить, что в соответствии с ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса за нарушение правил охраны водных объектов, повлекшие массовую гибель рыбы, грозит до 5 лет заключения.
Напомним, что в районах Одесчины нашли загрязнения в питьевой воде: начались массовые проверки.
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