В Днепре прооперировали двухлетнего ребенка со страшным уродством на лице
Как передает Politeka.net, об этом сообщил главный врач больницы имени Мечникова Сергей Риженко на своей страничке в Facebook.
"Девочка двух лет со страшным уродством на лице. Мама воспитывает одна.
Ребенка не берут в детский сад. Кушает через зонд, говорить из-за сложности патологии не может", - рассказала врач.

скорая, врачи

К счастью, операция увенчалась успехом.
"Получили ожидаемый косметический результат. Ребенок кушает и говорит "мама". А доктора Алексея пытается называть папой", - поделился медик.

Ранее мы рассказывали, что украинке, которая пострадала от собственного отца, сделали операцию.

Вопиющий инцидент произошел зимой прошлого года.

Тогда свою 16-летнюю дочь поджег пьяный отец за то, что она вступилась за свою мать во время из ссоры. От смерти девушку спас старший брат.

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Также мы сообщали, что в Бердянске едва не погибли двое детей.

По предварительной информации, двоих детей достали из воды без дыхания, с разницей больше 10 минут обоих детей удалось реанимировать.

На месте работали несколько бригад скорой помощи.

Один ребенок в состоянии средней тяжести доставлен в городскую больницу, другой 9-летний ребенок на момент приезда врачей находился в состоянии клинической смерти.

Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.

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