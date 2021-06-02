Ранее мы рассказывали, что украинке, которая пострадала от собственного отца, сделали операцию.
Вопиющий инцидент произошел зимой прошлого года.
Тогда свою 16-летнюю дочь поджег пьяный отец за то, что она вступилась за свою мать во время из ссоры. От смерти девушку спас старший брат.
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Также мы сообщали, что в Бердянске едва не погибли двое детей.
По предварительной информации, двоих детей достали из воды без дыхания, с разницей больше 10 минут обоих детей удалось реанимировать.
На месте работали несколько бригад скорой помощи.
Один ребенок в состоянии средней тяжести доставлен в городскую больницу, другой 9-летний ребенок на момент приезда врачей находился в состоянии клинической смерти.
Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.
Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.
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