Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", показала необычный смелый лук в наряде из шелка

Злата во время своих интервью уже не раз подчеркивала, что готова найти свою любовь, желает страсти от проекта «Холостячка» и активно также к ней готовится. Более того, артистка начала посещать спортзал, усердно тренироваться и показывает, как меняется благодаря своему упорству.

При этом не забывает певица уделять время себя и часто показывает теперь кадры из модных фотосессий, в которых принимает участие. В особенности, звезда порадовала недавно стильными кадрами в лавандовом костюме из шелка.

Раскрепощенно покрутившись перед камерой, Огневич в топике на маленьких лямках и брюках с высокой посадкой продемонстрировала тонкую талию. Уверено показывая образ на камеру, Злата также смогла подчеркнуть особенности нового стиля. Такой цвет одежды звезды сделал ее внешность еще более выразительной.

Также Злата показала модный лук на новых фото: в Инстаграм красотка позировала в черном платье-сетки, сквозь которое можно было заметить тесное боди на тонких бретельках, почти не вместив пышные формы.

"В каждой из нас есть что-то от Малены... Спасибо крутой команде, которая услышала мой вайб", - написала звезда.

"Вам очень и очень такой образ", "Это фантастика! Я слов сейчас не подберу, очень красиво! Вы невероятная", "Вам очень идёт этот образ", "Вы невероятная,я думаю что это пожалуй, один лучших ваших образов, которые я видела. За последнее время", "только хотел написать о Белуччи", "Брюнеткой вы просто невероятно яркая ","Испанская женщина украинской красоты", "Красавица!", - ответили в сети.

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