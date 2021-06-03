Известная певица Ани Лорак, которая уже много лет живет и работает в России, устроила тренировку в новом образе

Певица привыкла показывать модные наряды на публике, а в повседневной жизни – необычные спортивные костюмы. Артистка также не боится удивить образами совсем не по возрасту.

Так, Каролина часто выбирает лосины и топики в качестве своих нарядов для прогулки, дополняя наряды массивной обувью на платформе и необычными аксессуарами. На тренировках певицы также не обходится без бунтарских луков.

К примеру, недавно в Стори Лорак показала, как тренируется вместе со своей командой на сцене перед очередным выступлением. При этом не постеснялась Каролина сплясать под собственную музыку, веселясь от души. Подростковый образ заметно омолодил Лорак.

В черных колготках, рваных шортах и полосатой светлой кофте звезда также хвастнула стройными ногами. Крутясь перед камерой знаменитость выглядела значительно ярче, чем обычно.

До этого Лорак поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В публикации она высказалась о первом дне лета.

«Каждый год мы ждем этого сезона, чтобы наконец выдохнуть и насладиться солнечными днями. Мы чаще гуляем, проводим вечера на уютных верандах и с нетерпением ждем приближающегося отпуска. Уже планируете, как проведете это лето? А главное, в чем?», - написала артистка.

Этот пост она сопроводила тематическим фото, на котором позирует в море. На снимке Лорак одета в радужный купальник, который позволил ей продемонстрировать свою фигуру. Волосы певица оставила распущенными.

Напомним, Ани Лорак в платье с разрезом и цепями поделилась своей радостью: «Торкает…».

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