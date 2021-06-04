Экс-фаворитка Михаила Заливако Юля "Зайка", которую, впрочем, он не выбрал, решила показать, что "Холостяк" потерял

27-летняя финалистка опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых похвасталась обновкой, передает Politeka.net. Девушка, хоть и не стала победительницей, но снискала славу у публики. Большинство фанатов проекта называют ее самой искренней участницей за все сезоны.

Так, Юля получила долгожданную посылку с роскошным купальником малинового оттенка.

"Случилось чудо для фаната купальников 🥰, - сообщила она, доставая из коробочки предмет гордости и вожделения, - Вы только посмотрите, какой красавчик ко мне приехал!".

Девушка сразу же примерила купальник, похваствшись точеной фигуркой со всех ракурсов.

"Се*си пантерка?", - спросила она у поклонников, "нарываясь" на комплименты.

Напомним, Юля "Зайка" феерично вернулась на проект, признавшись "Холостяку" в любви, перед самым финалом (до этого Заливако распрощался с ней в 9-м выпуске со словами, что она недостаточно проявляет свои чувства).

Тем не менее, Михаил все же одел кольцо на палец другой. Для "Зайки" это стало ударом.

"Ты сказал, что это не любовь... Ощущения такие, будто моё сердце лопнуло, как воздушный шар, в который воткнули кинжал. Внутри кровь медленно стекает с остатков разбитого сердца вниз по внутренним стенкам моего тела... Мне плохо... отвратительное чувство!", - с такими словами Юля ушла в финале.

Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан: "Ей дедушку надо богатого..."

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