Укрзализныця влипла в очередной громкий скандал
Так, поезд №13 Киев-Солотвино покрасили краской, но пассажиров об этом не предупредили и вывели состав на маршрут с жутким запахом. Люди должны были ехать, вдыхая неприятный аромат свежей краски.
Об этом сообщила украинская актриса Римма Зюбина на своей странице в Facebook.
"Поезд номер 13. Краской пахнет на весь вагон. Ехать с 17.11 до 8.40 и дышать этими ароматами? Мы для вас люди, или кто? Когда ты заходишь в середину вагона - там все пахнет краской. У меня вопрос к Укрзализныце, есть ли какие-то технические нормы, когда красится вагон и, когда людям можно в нем ехать?" - спросила актриса в своем видеообращении.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
"Боже, как больно терять таких людей": ушла из жизни известный врач, украинцы скорбят
Знаменитый актер-красавец погиб вместе с женой, первые подробности: "Мы больше не ищем живых среди жертв..."
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова, что известно: "Играл на площадке"
Юная фаворитка Олега Винника покорила пляжным фото с возлюбленным: "Без лишних слов"
Она также отметила, что является аллергиком и астматиком, потому ей опасно находиться в таком вагоне. Кроме того, Римма Зюбина припустила, что в этом вагоне могут находиться люди с не менее серьезными заболеваниями.
"Едут также маленькие дети. Мы будем ехать с 5 часов вечера до 7 утра в таком аромате. Возможно, я дождусь ответа от Укрзализныци, потому что это все не бесплатно и существует за наши с вами налоги", - сказала актриса и отметила, что все пассажиры написали жалобу в ведомство.
В комментариях актрисе отписались представители Укрзализныци и извинилась перед ней.
Напомним, что актриса театра и кино Римма Зюбина высказалась относительно гастролей украинских коллег в РФ.
Как сообщала Politeka, актриса Римма Зюбина жестко раскритиковала выдачу и наличие звания Народного артиста в Украине.
Также Politeka писала, что в поезде Укрзализныци Рахов - Одесса произошел прорыв трубы - вагон затопило водой.