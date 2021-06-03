Укрзализныця влипла в очередной громкий скандал

Так, поезд №13 Киев-Солотвино покрасили краской, но пассажиров об этом не предупредили и вывели состав на маршрут с жутким запахом. Люди должны были ехать, вдыхая неприятный аромат свежей краски.

Об этом сообщила украинская актриса Римма Зюбина на своей странице в Facebook.

"Поезд номер 13. Краской пахнет на весь вагон. Ехать с 17.11 до 8.40 и дышать этими ароматами? Мы для вас люди, или кто? Когда ты заходишь в середину вагона - там все пахнет краской. У меня вопрос к Укрзализныце, есть ли какие-то технические нормы, когда красится вагон и, когда людям можно в нем ехать?" - спросила актриса в своем видеообращении.

Она также отметила, что является аллергиком и астматиком, потому ей опасно находиться в таком вагоне. Кроме того, Римма Зюбина припустила, что в этом вагоне могут находиться люди с не менее серьезными заболеваниями.

"Едут также маленькие дети. Мы будем ехать с 5 часов вечера до 7 утра в таком аромате. Возможно, я дождусь ответа от Укрзализныци, потому что это все не бесплатно и существует за наши с вами налоги", - сказала актриса и отметила, что все пассажиры написали жалобу в ведомство.

В комментариях актрисе отписались представители Укрзализныци и извинилась перед ней.



Напомним, что актриса театра и кино Римма Зюбина высказалась относительно гастролей украинских коллег в РФ.

Как сообщала Politeka, актриса Римма Зюбина жестко раскритиковала выдачу и наличие звания Народного артиста в Украине.

Также Politeka писала, что в поезде Укрзализныци Рахов - Одесса произошел прорыв трубы - вагон затопило водой.