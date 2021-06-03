Мощный пожар вспыхнул на западной Украине
Так, в ГСЧС Закарпатья рассказывают, что возгорание заметил 64-летний владелец дома - огонь распространился на значительную площадь жилого дома и хлева.
В результате пожара уничтожено домашнее имущество, погибли двое домашних животных, которые находились в хлеву.
Причину возгорания и сумму ущерба устанавливают правоохранители.
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К слову, в Одесской области старшеклассник избил 7-классника, а другие дети стояли и снимали это на видео
Инцидент произошел возле школы в поселке Великодолинское.
«9-ти классник нанес телесные повреждения 7-ми класснику около школы за то, что тот назвал его крысой», - говорится в публикации.
Других подробностей нет. О состоянии подростка, который подвергался насилию также не сообщается.
В полиции пока никак не отреагировали на избиение.
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