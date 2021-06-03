Выяснились новые подробности гибели шестиклассника на Львовщине

Как передает Politeka.net, об этом рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Трагедия произошла на местном водопаде во время экскурсии. Мальчик приблизился к водоему, подскользнулся и упал в ледяную воду.



Ребенка пытались спасти педагоги и находящееся рядом люди, но вытащить его на берег удалось лишь спасателям. Медики на месте констатировали смерть малыша.

Как оказалось, особых мер безопасности там не было - трухлявые поручни, несколько заградительных столбцов и маленькая табличка, с предупреждением, что скользко.

По словам местных жителей, на водопаде уже не впервые травмируются и дети, и взрослые. Но это не останавливает туристов.

Ранее мы сообщали, что два подростка утонули в водоемах Одесской области за короткое время.

Первая трагедия произошла ближе к вечеру 25 мая в Белгород-Днестровском районе.

12-летний мальчик со своим приятелем одногодкой и младшей сестрой пошел на речку купаться.

Ребенок разделся, прыгнул в воду и не вынырнул.

Второй случай произошел днем в городе Измаиле Одесской области.

Напомним, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии

А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"

Также Politeka сообщала, что в центре Одессы оборвалась жизнь молодого мужчины, оставил послание: "Всё пошло по плану"