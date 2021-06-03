Выяснились новые подробности гибели шестиклассника на Львовщине
Как передает Politeka.net, об этом рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Трагедия произошла на местном водопаде во время экскурсии. Мальчик приблизился к водоему, подскользнулся и упал в ледяную воду.
Ребенка пытались спасти педагоги и находящееся рядом люди, но вытащить его на берег удалось лишь спасателям. Медики на месте констатировали смерть малыша.
Как оказалось, особых мер безопасности там не было - трухлявые поручни, несколько заградительных столбцов и маленькая табличка, с предупреждением, что скользко.
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По словам местных жителей, на водопаде уже не впервые травмируются и дети, и взрослые. Но это не останавливает туристов.
Ранее мы сообщали, что два подростка утонули в водоемах Одесской области за короткое время.
Первая трагедия произошла ближе к вечеру 25 мая в Белгород-Днестровском районе.
12-летний мальчик со своим приятелем одногодкой и младшей сестрой пошел на речку купаться.
Ребенок разделся, прыгнул в воду и не вынырнул.
Второй случай произошел днем в городе Измаиле Одесской области.
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