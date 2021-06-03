Известно, что загорелось поздно вечером 2 июня

Вечером 2 июня в Центральном парке имени Леонтовича в Виннице на глазах у сотен горожан загорелось несколько объектов. Столб черного дыма был виден за несколько кварталов.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.Ранок.

Огонь почти перекинулся на другие аттракционы и мини-зоопарк в десяти метрах от эпицентра.

В результате пожара огнем было уничтожено детские игровые автоматы, надувной аттракцион и игрушки, а также частично поврежден тент соседней развлекательной палатки.

Посетителей не было и обошлось без пострадавших. Причины пожара сейчас устанавливает полиция. Но есть несколько предположений: не исключают как короткое замыкание, так и поджог.



Также ранее сообщалось, что непогода, которая бушевала в Одесской области, успела натворить бед.

Так, стало известно, что от во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района. Спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове, во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.