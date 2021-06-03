Жизнь людей в руках врачей

Автомобиля устроили масштабное ДТП с пострадавшими

Так, в Ривне автомобиль Skoda протаранил такси BMW. Авария случилась вечером 2 июня в центре города на перекрестке улиц Гагарина и Грушевского.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ривненской области.

На место вызова были направлены два дежурных отделения спасателей и очередную смену оперативно-координационного центра областного управления ГСЧС.

Отмечается, что водителя такси зажало в машине и спасателям пришлось разрезать авто, чтобы спасти мужчину.

А из-за столкновения на дорогу разлилось горюче-смазочные материалы с поврежденных авто, спасателям пришлось смывать их с проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где их состояние оценивают медики.

Также ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Toyota не придерживался дистанции между автомобилями и протаранил Chevrolet в заднюю часть. В результате удара последний влетел в отбойник, при этом он задел боковую часть автомобиля Ford.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.