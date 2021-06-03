Автомобиля устроили масштабное ДТП с пострадавшими
Так, в Ривне автомобиль Skoda протаранил такси BMW. Авария случилась вечером 2 июня в центре города на перекрестке улиц Гагарина и Грушевского.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ривненской области.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
"Мисс Украина 2020" Ястремская показала идеальную фигуру в мини-топе: "Красотка!"
Солистка "Go_A" ошеломила подробностями о жизни до "Евровидения": "Часть легких надо удалить"
Врачи назвали вероятную причину смерти внука Олега Филимонова: "Тромбы просто так не формируются"
Юная фаворитка Олега Винника покорила пляжным фото с возлюбленным: "Без лишних слов"
На место вызова были направлены два дежурных отделения спасателей и очередную смену оперативно-координационного центра областного управления ГСЧС.
Отмечается, что водителя такси зажало в машине и спасателям пришлось разрезать авто, чтобы спасти мужчину.
А из-за столкновения на дорогу разлилось горюче-смазочные материалы с поврежденных авто, спасателям пришлось смывать их с проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где их состояние оценивают медики.
Также ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Toyota не придерживался дистанции между автомобилями и протаранил Chevrolet в заднюю часть. В результате удара последний влетел в отбойник, при этом он задел боковую часть автомобиля Ford.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.