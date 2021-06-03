На Киевском рынке произошел конфликт

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел на территории рынка «Столичный». В ход пошли дымовые пакеты и петарды.

"На место происшествия прибыли наряд реагирования парульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.

Полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента", - говорится в сообщении.

К счастью, информации о пострадавших пока нет. В полиции сообщили, что конфликт происходит на фоне выяснения прав собственности.



"В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности", - рассказали правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в столичной многоэтажке сработало взрывоопасное устройство.

В полиции Киева сообщают, что взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, пострадал человек.

Предварительно установлено, что у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, его госпитализировали.