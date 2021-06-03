На Киевском рынке произошел конфликт
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Инцидент произошел на территории рынка «Столичный». В ход пошли дымовые пакеты и петарды.
"На место происшествия прибыли наряд реагирования парульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.
Полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента", - говорится в сообщении.
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К счастью, информации о пострадавших пока нет. В полиции сообщили, что конфликт происходит на фоне выяснения прав собственности.
"В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности", - рассказали правоохранители.
Ранее мы сообщали, что в столичной многоэтажке сработало взрывоопасное устройство.
В полиции Киева сообщают, что взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, пострадал человек.
Предварительно установлено, что у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, его госпитализировали.
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