Неадекватный мужчина ходил по магазину и выкрикивал угрозы
В Днепре на улице Владимира Мономаха в магазине "секонд-хенда" мужчина вел себя весьма неадекватно. Он ходил по залу и выкрикивал, что захватил всех посетителей в заложники.
Кадры странного перфоманса опубликовали в Телеграмм-канале "Х* Днепр".
Как видно на кадрах, странный мужчина расхаживал по магазину в военной форме с обнаженным животом, немного покачиваясь. Покупатели сначала испугались, но потом посмотрели, что посетитель не совсем трезвый, поэтому решили не обращать на него никакого внимания.
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"Вы все мои заложники, вы все захвачены. Аллах Акбар", - кричал мужчина, дико размахивая руками.
Мужчину узнали пользователи сети, они пишут, что такие "лозунги" он выкрикивает уже не впервые, и ему, скорее всего нужна психологическая помощь.
"В субботу он исполнял в банзае там тоже кричал что взорвёт все, ну там походу с авганом у чувака башню повредило", "Похоже запоздалое весеннее обострение. На Воскресенской тоже ходил с пистолетом сумасшедший", "Этот тип на книжном говорил что убьет любого за 100$, малолеткам чехлил это пока они кушали", "Он днём что-то глотнул, а после полуночи это "что-то" превратилось в тыкву".
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