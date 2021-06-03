Такие "лозунги" он выкрикивает уже не впервые

Неадекватный мужчина ходил по магазину и выкрикивал угрозы

В Днепре на улице Владимира Мономаха в магазине "секонд-хенда" мужчина вел себя весьма неадекватно. Он ходил по залу и выкрикивал, что захватил всех посетителей в заложники.

Кадры странного перфоманса опубликовали в Телеграмм-канале "Х* Днепр".

Как видно на кадрах, странный мужчина расхаживал по магазину в военной форме с обнаженным животом, немного покачиваясь. Покупатели сначала испугались, но потом посмотрели, что посетитель не совсем трезвый, поэтому решили не обращать на него никакого внимания.

"Вы все мои заложники, вы все захвачены. Аллах Акбар", - кричал мужчина, дико размахивая руками.

Мужчину узнали пользователи сети, они пишут, что такие "лозунги" он выкрикивает уже не впервые, и ему, скорее всего нужна психологическая помощь.

"В субботу он исполнял в банзае там тоже кричал что взорвёт все, ну там походу с авганом у чувака башню повредило", "Похоже запоздалое весеннее обострение. На Воскресенской тоже ходил с пистолетом сумасшедший", "Этот тип на книжном говорил что убьет любого за 100$, малолеткам чехлил это пока они кушали", "Он днём что-то глотнул, а после полуночи это "что-то" превратилось в тыкву".

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