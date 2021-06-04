Певица Оля Полякова порадовала публику новыми фото, показав свою гордость

37-летняя артистка добилась небывалой славы в Украине. Не только своей головокружительной карьерой гордится звезда: ей удалось удачно совмещать работу с семьей, и создать крепкую и любящую атмосферу дома. Как известно, Оля вот уже 17 лет как замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым. Муж артистки не публичный человек, а потому редко появляется в медиа. В браке у них родилось двое дочерей, сейчас девочкам уже 16 и 9 лет.

Оля души не чает в своих детях и частенько хвастается подрастающими красотками в Инстаграм. На новых фото, которые опубликовала певица в своем микроблоге, старшая Маша и младшая Алиса предстали в ярких образах, передает Politeka.net. Первая позировала в необычной черной шляпке, распустив рыжие локоны. На коленях у девушки сидел их домашний любимец. Фото второй девочки было сделано на отдыхе в Турции: Алиса позировала в купальнике, сидя на сетке, свисавшей над морем.

"Мои куколки, такие разные и такие любимые! С днём защиты детей!", - подписала фото Полякова.

Пользователи кинулись комментировать. Примечательно, что Машу называют копией матери, а вот Алису - отца.

Одной из первых откликнулась певица Даша Астафьева.

"Это ж та, которую мы на спор целовали😂?", - написала она, правда, непонятно, о ком именно из дочерей идет речь.

"младшая на папу похожа, а старшая очень на маму, разные вкусы это нормально"; "Красоточки, все в маму❤️❤️❤️"; "младшая ребятам нервишки пощекочет"; "Младшая в отца, старшая в мать)"; "Обе хорошие, но младшая, больше "бешенности" Оли👏👏"; "Это когда Бог сделал комплимент и папе и маме:))"; "Старшая копия мамы, тоже красотка ещё та!!!"; "Первая - мамина копия-клон, красавица", - присоединились к обсуждению другие.

Напомним, Полякова призналась, какие проблемы в школе у ее дочери Маши: "Ну, не будет она...".

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Оли Поляковой показала, как подруга оттеснила ее на задний план: "Веет вайбом Måneskin".

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