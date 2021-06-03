Известный в Днепре и за его пределами архитектор не смог побороть COVID-19
На 67 году жизни не стало Богданова Игоря Валентиновича, главного архитектора города с 1998 по 2004 годы и экс-начальника управления градостроительства и архитектуры Днепропетровской облгосадминистрации.
Об этом сообщили в группе "Архитекторы города Днепра" в Facebook.
"Абсолютно страшная новость — сегодня в три часа ночи ушел из жизни наш друг, коллега, наставник Игорь Валентинович Богданов. Архитектор-практик, главный архитектор города, главный архитектор области. Вечная память. Он долго боролся с COVI19", — написал в сообществе Игорь Саенко.
Уакраинцы в комментариях выражают свои соболезнования родным и близким мужчины: "Какая трагедия! Не верится... Светлая память и земля ему пухом", "О, Боже, какой человек! Будем помнить... страшная новость", "Какая тяжелейшая , невосполнимая утрата для семьи, друзей, коллег, архитектурного сообщества...невозможно принять...".
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Стоит отметить, что 1998 по 2004 год Игорь Валентинович Богданов был главным архитектором Днепропетровска. Около десяти последних лет являлся главным архитектором Днепропетровской области и начальником областного управления градостроительства и архитектуры.
Он был автором и соавтором ряда объектов: цирка на Набережной, здания ЦПО МВД по ул. Короленко, руководитель проекта - композиция монумента памяти в Днепропетровске "Звоны Чернобыля", разработчик проекта многофункционального комплекса на жилом массиве Победа и многих других зданий в Днепре.
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