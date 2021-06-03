Известный в Днепре и за его пределами архитектор не смог побороть COVID-19



На 67 году жизни не стало Богданова Игоря Валентиновича, главного архитектора города с 1998 по 2004 годы и экс-начальника управления градостроительства и архитектуры Днепропетровской облгосадминистрации.

Об этом сообщили в группе "Архитекторы города Днепра" в Facebook.

"Абсолютно страшная новость — сегодня в три часа ночи ушел из жизни наш друг, коллега, наставник Игорь Валентинович Богданов. Архитектор-практик, главный архитектор города, главный архитектор области. Вечная память. Он долго боролся с COVI19", — написал в сообществе Игорь Саенко.

Уакраинцы в комментариях выражают свои соболезнования родным и близким мужчины: "Какая трагедия! Не верится... Светлая память и земля ему пухом", "О, Боже, какой человек! Будем помнить... страшная новость", "Какая тяжелейшая , невосполнимая утрата для семьи, друзей, коллег, архитектурного сообщества...невозможно принять...".

Стоит отметить, что 1998 по 2004 год Игорь Валентинович Богданов был главным архитектором Днепропетровска. Около десяти последних лет являлся главным архитектором Днепропетровской области и начальником областного управления градостроительства и архитектуры.

Он был автором и соавтором ряда объектов: цирка на Набережной, здания ЦПО МВД по ул. Короленко, руководитель проекта - композиция монумента памяти в Днепропетровске "Звоны Чернобыля", разработчик проекта многофункционального комплекса на жилом массиве Победа и многих других зданий в Днепре.

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