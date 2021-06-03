На Житомирщине произошло жестокое убийство



Как передает Politeka.net, подробности расправы рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

Компания отдыхающих остановила мужчину, который возвращался домой на велосипеде.

Попросили закурить, завязался разговор, который перерос в попойку.

Уже захмелевший Юрий сделал неудачный комплимент женщине, находившейся в компании двух мужчин, после этого произошла ссора.

Мужчины схватились за молоток и топор и принялись колотить Юрия по голове. Когда поняли, что мужчина не дышит, забрали велосипед и пошли прочь.

Женщиной, из-за которой и произошло убийство, оказалась беременная женщина, мать троих детей.

Как рассказал подозреваемый, мужчина не только делал комплименты женщине, но и приставал к ней.

"Мы не хотели сильно быть", - рассказал 27-летний украинец.

Теперь двоим мужчинам и женщине грозит пожизненное лишение свободы.

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