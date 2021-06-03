Так продолжалось на протяжении года

На Черкасчине мать-одиночка на протяжении года получала деньги от местного бизнесмена

Как передает Politeka.net, чем закончился социальный эксперимент рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Его участницей стала Оксана Юрченко - одинокая мама двоих детей из села в Черкасской области. Женщина мечтала стать не просто кондитером, а владелицей бизнеса. На осуществление задуманного получала ежемесячно по 8 тысяч гривен без всяких требований.

Работала Оксана продавцом в местном магазине, но со временем полученные деньги она потратила на осуществление своей мечты.

Она занялась выпечкой десертов. Бизнес пошел вверх и Оксана даже наняла нескольких сотрудников.

Теперь она намерена пройти кулинарные курсы, чтобы усовершенствовать свое мастерство, поскольку выпечке училась лишь по роликам в сети.

Также Оксана планирует открыть свое кафе.

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