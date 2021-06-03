В Харькове мужчина взял в заложники бывшую жену и маленького ребенка

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на Telegram-канале Департамента уголовного розыска Украины.

Все произошло ночью, 3 июня.

"29-летний поганец наведался к своей бывшей девушке ночью с требованием увидеть 4-летнего сына. Между экс-влюбленными возник конфликт, из аргументов - у мужчины был только нож и дерзость. Фигурант начал угрожать женщине расправой и насильно удерживал ее и сына в домовладении", - говорится в сообщении.

На место сразу же прибыли правоохранители. Спецоперация по освобождению женщины и малыша длилась пол ночи, но все же увенчалась успехом.

Сначала удалось освободить перепуганного ребенка, а спустя два часа и женщину.

К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что в Днепре в магазине "секонд-хенда" мужчина вел себя весьма неадекватно. Он ходил по залу и выкрикивал, что захватил всех посетителей в заложники.

Покупатели сначала испугались, но потом посмотрели, что посетитель не совсем трезвый, поэтому решили не обращать на него никакого внимания.

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