Стрельба прогремела на улицах украинской столицы

Неизвестный открыл стрельбу в стиле "разборок из 90-х". Происшествие произошло в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает очевидец инцидента в Телеграм-канале dtp.kiev.info.

По словам свидетеля, около 6 часов утра в частном секторе на Берковцах произошла стрельба. В результате стрельбы был ранен как минимум один человек.

По улице Синеозерной на спортсмена возрастом 35-40 лет напали. Он как раз вышел из дома на пробежку. Неизвестный злоумышленник, поджидавший жертву в кустах, несколько раз выстрелил в сторону мужчины, после чего сразу скрылся.

До своего дома потерпевшему удалось самостоятельно добраться. Однако на земле после него остались следы крови, ведь мужчина получил огнестрельные ранения. Через некоторое время местные жители видели, что к одному из домов подъехала "скорая помощь". Скорее всего потерпевший и вызвал врачей на помощь.

Также ранее сообщалось, что правоохранители приехали на вызов в ночной клуб Кременчуга, где возникла конфликтная ситуация. Однако из соседнего дома в них начали стрелять из окна квартиры.

Злоумышленник попал в двух полицейских при исполнении служебных обязанностей. Известно, что они получили незначительные ранения.

Напомним, что стрельба прогремела в одесской школе, первые детали.

А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.