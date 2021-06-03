Известный актер скончался через несколько дней после смерти любимой супруги
Как передает Politeka.net со ссылкой на издание IndiaGlitz, известный индийский кинопродюсер и актер Дж. Рамачандран, известный под псевдонимом GR, скончался в своем доме утром 2 июня. Согласно официальной версии, причиной смерти актера стала непродолжительная болезнь. Впрочем, источники уверяют, что 73-летний Рамачандран тяжело пережил смерть супруги, которая скончалась всего несколько дней назад. Отмечается, что жена кинопродюсера умерла от остановки сердца.
Дж. Рамачандран дебютировал в кино еще в детстве. На протяжении своей карьеры он снимался во многих индийских фильмах. Он также был владельцем компании GR Gold Films, которая занималась продюсированием фильмов. Многие знаменитости высказали слова сочувствия семье актера, у которого осталось двое сыновей.
Ранее мы писали, что на 58 году скончалась известная актриса-красавица Роми Уолтхолл, которая снималась в фильмах "Без лица" и "Дом Ашеров". Женщина умерла в результате внезапной остановки сердца. Уолтхолл начинала свою карьеру в индустрии развлечений, выиграв конкурс красоты. Позже она стала покорять подиумы Европы и кинематограф в Лос-Анджелесе.
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