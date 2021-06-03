Актриса Ксения Мишина поделилась из фанатами важным инсайтом, что для не безусловное счастье

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая нашла свою любовь в проекте "Холостячка", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Несколько месяцев звезда участвует в съемках остросюжетного украино-хорватского сериала "Зломовчання", так что время от времени рассказывает поклонникам в своем микроблоге о съемках и показывает снимки со съемочной площадки.

Так, в этот раз Ксения показала кадр из автомобиля. На снимке актрису можно увидеть в карсивом брючном костюме на заднем сидении автомобиля.

В подписи к фотографии Мишина рассказала о чем мечтает в последнее время.

"Поделюсь с вами одним из своих самых важных инсайтов, которые я получила за последнее время. Всегда мечтать о настоящих и духовных вещах. Измерять свое благосостояние только уровнем своего счастья. Не: я буду счастлив, когда у меня будет $$$, а я счастлив и поэтому у меня есть все необходимое! А чего нет, все это придет, потому что не бывает иначе, если ты по-настоящему счастлив. Когда слишком пережато стремление к материальному всегда возникает страдание! Ведь человек начинает задумываться прежде всего о том, чего у него еще нет. Нужен ли вам суперкар, если вы не знаете, что такое счастье? Кайфанете ли вы от часов с бриллиантами, если не знаете что такое любовь?

Долго ли продлиться ваше удовольствие от новой сумки, когда вы не умеете испытывать благодарность? Материальное и вся та идеальная картинка жизни начнёт иметь значение только когда ваше состояние будет определяться безусловным счастьем :)", - поделилась актриса.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

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