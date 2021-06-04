Известная украинская ведущая Катя Осадчая поделилась кадрами из вечерних развлечений с мужем и друзьями

Катерина после того, как объявила о третьей беременности особо не отдыхает. Артистка не только успела запустить капсульную коллекцию одежды с Андре Таном, но и успела несколько раз отправиться в рабочие поездки заграницу в рамках съемок шоу, в котором является телеведущей.

Также звезда посетила несколько звездных мероприятий и была в роли ведущей на нескольких проектах. Похоже, даже в свободное время звезда успевает уделить время светской жизни. Не так давно Осадчая опубликовала серию Стори из вечерних развлечений с мужем.

Катерина и Юрий Горбунов отправились на вечеринку по случаю дня рождения подруги. По-прежнему мастерски скрывая свой живот, Осадчая появилась в классическом розовом брючном костюме и белой блузе свободного кроя.

«Мы пробрались сквозь пробки к тебе» - подметила Осадчая на фото из лифта, отмечая ту самую подругу, ради которой отправилась на гуляния вечером.

Ранее телеведущая Катя Осадчая, которая недавно заявила, что ждет третьего ребенка, на своей странице в социальной сети Инстаграм поделилась новыми кадрами. На серии снимков артистка залюбовалась розами во время отдыха в Грузии.

Позировала Катерина, как всегда, в необычном и ярком наряде. Бордовый оттенок платья с белыми узорами по всей длине сделал ее похожей на розу, по словам самих пользователей.

«Грузия и розы ❤️ пока жду цветения наших роз, здесь уже цветут в полную силу. В этом году особенно радуюсь сезонным цветам, полюбила ирисы и по приезду поеду за пионами. Какие ваши любимые цветы? 💚», - пишет Катерина.

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