Суд Одессы вынес окончательный приговор убийце 11-летней украинки

Николай Тарасов в июне 2019 года в пгт Ивановка Одесской области пытался изнасиловать, а после зверски убил 11-летнюю девочку Дашу Лукьяненко.

Родители девочки требовали для него максимальное наказание - пожизненное лишение свободы, но суд оставил предыдущий вердикт без изменений.

Теперь следующие 15 лет душегуб проведет за решеткой.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчину наказали за изнасилование 13-летней девочки.

Преступление произошло в городе Березовка.

58-лтений мужчина заметил школьницу, которая шла по обочине дороги. Удостоверившись, что она находится одна, а рядом отсутствуют посторонние лица, догнал ее и совершил в отношении 13-летнего ребенка сексуальное насилие.

Суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы.

Напомним, что зверское преступление потрясло Одессу, кадры: "Выбросила с 10 этажа и добила ножом"

Также Politeka сообщала, что под Одессой псих схватил топор и зарубил соседку, видео: "сделал просто так"