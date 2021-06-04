Суд Одессы вынес окончательный приговор убийце 11-летней украинки
Николай Тарасов в июне 2019 года в пгт Ивановка Одесской области пытался изнасиловать, а после зверски убил 11-летнюю девочку Дашу Лукьяненко.
Родители девочки требовали для него максимальное наказание - пожизненное лишение свободы, но суд оставил предыдущий вердикт без изменений.
Теперь следующие 15 лет душегуб проведет за решеткой.
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Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчину наказали за изнасилование 13-летней девочки.
Преступление произошло в городе Березовка.
58-лтений мужчина заметил школьницу, которая шла по обочине дороги. Удостоверившись, что она находится одна, а рядом отсутствуют посторонние лица, догнал ее и совершил в отношении 13-летнего ребенка сексуальное насилие.
Суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы.
Напомним, что зверское преступление потрясло Одессу, кадры: "Выбросила с 10 этажа и добила ножом"
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