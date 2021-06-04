Ранее мы рассказывали, что в Ровно нашли мертвым 20-летнего парня, который находился в розыске. Его тело обнаружили в петле в лесопосадке.
В полиции сообщили, что парень отлично учился на третьем курсе одного из высших учебных заведений Ровно, занимался спортом и вел здоровый образ жизни. Что побудило его к такому поступку — пока неизвестно.
Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.
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