Известно, что у женщины осталось двое детей и муж.

Ранее мы рассказывали, что в Ровно нашли мертвым 20-летнего парня, который находился в розыске. Его тело обнаружили в петле в лесопосадке.

В полиции сообщили, что парень отлично учился на третьем курсе одного из высших учебных заведений Ровно, занимался спортом и вел здоровый образ жизни. Что побудило его к такому поступку — пока неизвестно.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».

Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.



