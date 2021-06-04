В Ровно дочь обнаружила повешенную мать
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.
Трагедия произошла вечером, 3 июня. К медика обратилась местная жительница и сообщила, что обнаружила в квартире повешенную маму.
"По указанному адресу прибыла бригада Ровенской подстанции экстренной медицинской помощи.
Медики осмотрели женщину (ориентировочно 45 лет). Признаков жизни не обнаружено. Бригада скорой констатировала смерть", - говорится в сообщении.

Известно, что у женщины осталось двое детей и муж.

Ранее мы рассказывали, что в Ровно нашли мертвым 20-летнего парня, который находился в розыске. Его тело обнаружили в петле в лесопосадке.

В полиции сообщили, что парень отлично учился на третьем курсе одного из высших учебных заведений Ровно, занимался спортом и вел здоровый образ жизни. Что побудило его к такому поступку — пока неизвестно.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

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