Мальчика с необычной внешностью обнаружили в Анголе
12-летний Аугусто Дембо уверен, что его отец - шимпанзе, сообщает africadailynews.
Об этом перед смертью ему сказала мать.
Президент Анголы Жоау Лоуренсу уже назвал мальчика «Ангольским чудо-ребенком», а также назвал его «национальным достоянием», «знамением от Бога».
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А вот в местной больнице говорят, что половые отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе.
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35 мужчин во время очередной вылазки обнаружили тушу дохлого кита, достали ее на берег и были приятно удивлены.
Внутри дурно животного они нашли настоящее сокровище - серую амбру (разновидность китовой желчи, которая используется в парфюмерной промышленности).
Находку оценили в полтора миллиона долларов.
Напомним, медики США провели сложнейшую операцию, которую скрывали пять месяцев.
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