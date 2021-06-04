Мальчика с необычной внешностью обнаружили в Анголе

12-летний Аугусто Дембо уверен, что его отец - шимпанзе, сообщает africadailynews.

Об этом перед смертью ему сказала мать.

Эта история попала в заголовки национальных газет, а многие эксперты оспаривают утверждение, что он является продуктом полового акта между человеком и шимпанзе.

Президент Анголы Жоау Лоуренсу уже назвал мальчика «Ангольским чудо-ребенком», а также назвал его «национальным достоянием», «знамением от Бога».

А вот в местной больнице говорят, что половые отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе.

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Внутри дурно животного они нашли настоящее сокровище - серую амбру (разновидность китовой желчи, которая используется в парфюмерной промышленности).

Находку оценили в полтора миллиона долларов.

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