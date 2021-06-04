Двоих мужчин с Германии задержали на границе с Польшей

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.



Инцидент превзошел ночью, 3 июня.



Обнаружить мужчин удалось благодаря сигнализации, которая установлена на границе.

"К указанному месту сразу выбыл пограничный наряд, который и обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах", - говорится в сообщении.

Как оказалось, 21 и 36-летние туристы на велосипедах направляются в Таиланд.

"Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили поскольку думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно", - рассказали в погранслуюжбе.



На туристов составили админ протокол за незаконное пересечение границы Украины.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области был задержан российский блогер и участники реалити-шоу «Дом-2».

Пограничники побеседовали с россиянином и он признался, что в 2016 году посещал оккупированный РФ полуостров Крым. Туда он приплыл на пароме через закрытый пункт пропуска «Керчь».

Теперь мужчина стал "невъездным" в Украину на протяжении трех лет.