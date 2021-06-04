Двоих мужчин с Германии задержали на границе с Польшей
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Инцидент превзошел ночью, 3 июня.
Обнаружить мужчин удалось благодаря сигнализации, которая установлена на границе.
"К указанному месту сразу выбыл пограничный наряд, который и обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах", - говорится в сообщении.
Как оказалось, 21 и 36-летние туристы на велосипедах направляются в Таиланд.
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"Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили поскольку думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно", - рассказали в погранслуюжбе.
На туристов составили админ протокол за незаконное пересечение границы Украины.
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