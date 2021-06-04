Мужчина даже не обратился в полицию

В Мелитополе мужчина зарезал вора

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в сюжете программы "Свідок" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По предварительной информации, мужчина проник во двор 54-летнего местного жителя. Пока он искал, что можно было украсть, к нему вышел хозяин с ножом, которым он и пырнул грабителя.

Хозяин решил не вызывать полицию или медиков, а за помощью обратились его соседи, которые и увидели истекающего кровью пострадавшего.

Ранее мы сообщали, что в Одессе поймали виновника аварии, который лишил жизни человека и скрылся с места.

Полицейские выяснили личность жертвы – это 28-летний житель Суворовского района Одессы, а сбил его водитель на большегрузном автомобиле.

Автомобиль принадлежит одному из коммунальных предприятий.

Виновник аварии признался, что в темноте выполнял рабочую поездку, заметил перед машиной силуэт человека, но не успел затормозить.

После случившегося он скрылся с места ДТП.

Напомним, что пожар охватил 25-этажный дом в Одессе, началась срочная эвакуация: видео ЧП

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