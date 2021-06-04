В Одессе начали продавать арбузы

О ценах на любимую ягоду украинцев рассказали в местном издании "Одесская жизнь".

Арбузы уже начали появляться в супермаркетах и цены на них откровенно "кусаются".

Так, за килограмм сочного десерта придется заплатить от 35 до 55 гривен.

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В зависимости от размера, ранний арбуз обойдется примерно в 200-500 грн.

Ранее в сети разгорелись бурные споры о цене черешен в Украине.

В сети показали фото цены одного килограмма черешни в Одессе на Привозе. Продавец предлагал купить ягоду за 500 гривен. Украинцев озадачила такая стоимость ягоды.

Также мы сообщали, что стоимость яиц упадет уже в ближайшее время приблизительно на 10-15%.

Цена снизится в связи с падением спроса сразу.

При этом эксперт отметила, что снижении цены будет не очень большим из-за высоких цен на зерно и комбикорма в Украине.

Напомнить, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".

Как сообщала Politeka, цены на газ резко пойдут вверх, эксперт озвучил печальные цифры: "нас будут тупо доить"

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