В Одессе начали продавать арбузы
О ценах на любимую ягоду украинцев рассказали в местном издании "Одесская жизнь".
Арбузы уже начали появляться в супермаркетах и цены на них откровенно "кусаются".
Так, за килограмм сочного десерта придется заплатить от 35 до 55 гривен.
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В зависимости от размера, ранний арбуз обойдется примерно в 200-500 грн.
Ранее в сети разгорелись бурные споры о цене черешен в Украине.
В сети показали фото цены одного килограмма черешни в Одессе на Привозе. Продавец предлагал купить ягоду за 500 гривен. Украинцев озадачила такая стоимость ягоды.
Также мы сообщали, что стоимость яиц упадет уже в ближайшее время приблизительно на 10-15%.
Цена снизится в связи с падением спроса сразу.
При этом эксперт отметила, что снижении цены будет не очень большим из-за высоких цен на зерно и комбикорма в Украине.
Напомнить, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".
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