Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в стильном костюме и обратилась к поклонникам с просьбой
Артистка поделилась новым постом с просьбой о помощи на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Могилевская сообщила, что ей нужен новый помощник.
«Внимание! Ищу ассистента возраста старше 40 лет! Пожалуйста поделитесь этим постом у себя в сторис. Я буду очень благодарна», - написала певица.
Этот пост она сопроводила своим новым фото. На снимке Могилевская позирует в ярко-розовом брючном костюме. Судя по всему, его пиджак певица надела на голое тело. На снимке внимание на себя обращают большие очки звезды квадратной формы.
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Поклонники тут же принялись комментировать ее пост.
«Я бы с такой женщиной поработала», «Какие требования?», «Красотка», «Какие цвета мммм», «Вы очень очаровательная женщина», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Могилевская решила, что поправилась и собирается похудеть. Для этого она обратилась за помощью к известному украинскому фитнес-тренеру из "Зважених і щасливих" Аните Луценко, и заключила с ней пари.
«Если до 26 июня не сброшу 4 кг, то буду бриться налысо», - пообещала фанатам певица.
Напомним, "лысая" Наталья Могилевская бросила дерзкий вызов самой себе: "Подумала, что у вас онкология".
Как сообщала Politeka, Настя Приходько дерзко посмеялась над худеющей Могилевской: "Это что, так сложно?".
Также Politeka писала, что располневшая Могилевская появилась полностью лысой, признав свой проигрыш: "Все, я сдалась!".