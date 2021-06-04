Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в стильном костюме и обратилась к поклонникам с просьбой

Артистка поделилась новым постом с просьбой о помощи на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Могилевская сообщила, что ей нужен новый помощник.

«Внимание! Ищу ассистента возраста старше 40 лет! Пожалуйста поделитесь этим постом у себя в сторис. Я буду очень благодарна», - написала певица.

Этот пост она сопроводила своим новым фото. На снимке Могилевская позирует в ярко-розовом брючном костюме. Судя по всему, его пиджак певица надела на голое тело. На снимке внимание на себя обращают большие очки звезды квадратной формы.

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Поклонники тут же принялись комментировать ее пост.

«Я бы с такой женщиной поработала», «Какие требования?», «Красотка», «Какие цвета мммм», «Вы очень очаровательная женщина», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Могилевская решила, что поправилась и собирается похудеть. Для этого она обратилась за помощью к известному украинскому фитнес-тренеру из "Зважених і щасливих" Аните Луценко, и заключила с ней пари.

«Если до 26 июня не сброшу 4 кг, то буду бриться налысо», - пообещала фанатам певица.

Напомним, "лысая" Наталья Могилевская бросила дерзкий вызов самой себе: "Подумала, что у вас онкология".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько дерзко посмеялась над худеющей Могилевской: "Это что, так сложно?".

Также Politeka писала, что располневшая Могилевская появилась полностью лысой, признав свой проигрыш: "Все, я сдалась!".