У певицы есть и требования

Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в стильном костюме и обратилась к поклонникам с просьбой

Артистка поделилась новым постом с просьбой о помощи на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Могилевская сообщила, что ей нужен новый помощник.

«Внимание! Ищу ассистента возраста старше 40 лет! Пожалуйста поделитесь этим постом у себя в сторис. Я буду очень благодарна», - написала певица.

Этот пост она сопроводила своим новым фото. На снимке Могилевская позирует в ярко-розовом брючном костюме. Судя по всему, его пиджак певица надела на голое тело. На снимке внимание на себя обращают большие очки звезды квадратной формы.

Поклонники тут же принялись комментировать ее пост.

«Я бы с такой женщиной поработала», «Какие требования?», «Красотка», «Какие цвета мммм», «Вы очень очаровательная женщина», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Могилевская решила, что поправилась и собирается похудеть. Для этого она обратилась за помощью к известному украинскому фитнес-тренеру из "Зважених і щасливих" Аните Луценко, и заключила с ней пари.

«Если до 26 июня не сброшу 4 кг, то буду бриться налысо», - пообещала фанатам певица.

Напомним, "лысая" Наталья Могилевская бросила дерзкий вызов самой себе: "Подумала, что у вас онкология".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько дерзко посмеялась над худеющей Могилевской: "Это что, так сложно?".

Также Politeka писала, что располневшая Могилевская появилась полностью лысой, признав свой проигрыш: "Все, я сдалась!".