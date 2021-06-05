На 42-м году жизни умер украинский актер Сергей Шадрин

Он скончался 2 июня после операции. Какую именно операцию перенес совсем молодой Шадрин, не уточняется.

О смерти актера рассказал его коллега актер Олег Шульга на своей странице в Facebook.

«Вчера после операции скончался актер Сергей Шадрин. Завтра прощание в Жашкове. Мы уже никогда не увидимся», - написал Шульга.

Сергей Шадрин родился в Харьковской области. Родители его родом из Жашкова Черкасской области. Сергей занимался каратэ с 10 лет. Позже начал заниматься в Детско-юношеском клубе физической подготовки. После окончания школы Сергей поступил в ВУЗ. Прежде чем стать актером, он сменил много профессий и служил в армии. Вскоре переехал в Киев.

Начал сниматься в кино в 2013 году, до этого сменив несколько профессий. Он снялся в польском сериале «Ватага», мелодрамах «Голос из прошлого», «Стоматолог» и «Страсти по Зинаиде», криминальных сериалах «Двойное отражение», «Черный Ворон», «Максим Оса» и др.

Пользователи сети скорбят и выражают слова соболезнования и сочувствия родным и близким актера: «Боже, как жаль! Пусть земля ему будет пухом!», «Не верю... Нет... ты навсегда в памяти», «Такой добрый и искренний... как же так( земля тебе пухом, ещё увидимся...».

Напомним, что внезапно не стало украинского политика, первые подробности трагедии: "Как же так...".

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