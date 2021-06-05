На Ивано-Франковщине произошло землетрясение

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, подземные толчки магнитудой в 2 балла произошли днем в селе Манява.

К счастью, обошлось без негативных последствий.

"Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в последнее время в Карпатах участились подземные толчки.

Так, вблизи Закарпатья произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.

Подземные толчки зафиксировали после обеда 30 марта.

Эпицентр землетрясения находился между городами Яремче и Надворная Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.

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