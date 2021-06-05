На Ивано-Франковщине произошло землетрясение
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Так, подземные толчки магнитудой в 2 балла произошли днем в селе Манява.
К счастью, обошлось без негативных последствий.
"Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что в последнее время в Карпатах участились подземные толчки.
Так, вблизи Закарпатья произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.
Подземные толчки зафиксировали после обеда 30 марта.
Эпицентр землетрясения находился между городами Яремче и Надворная Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.
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