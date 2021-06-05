На полный отказ от бумажных больничных нужно время

В Минздраве уже подписан приказ, регулирующий вопросы выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Согласно документу, Украина вскоре полностью перейдет на "е-больничные".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, полностью медучреждения перейдут на электронные больничные с 1 сентября 2021 года. При этом, до 31 августа будет работать переходная модель — больницы будут выдавать и бумажные больничные, и формировать их в электронном виде.

Ляшко отметил, что введенные изменения заработают не сразу, ведь сначала необходимо провести обучение медицинских работников и всех, кто участвует в процессе выдачи больничных. Он гарантировал медикам поддержку и, при необходимости, дополнительные объяснения.

По словам Ляшко, благодаря "е-больничному" пациентам больше не придется в случае болезни идти за листком нетрудоспособности в больницу, а потом нести его на работу.

Также работодатели не будут вынуждены продолжать бумажную волокиту с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования во время оформления выплат за больничные.

Напомним про новые правила карантина ждут украинцев, заявление Ляшко: ограничения могут быть сняты в нескольких сферах.

Также Politeka писала, об отмене карантина, глава Минздрава раскрыл, когда снимут ограничения и что потом.