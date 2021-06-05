Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала свои спортивные достижения

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 40-летняя Ребрик похвасталась невероятной растяжкой. Актриса была одета в черные лосины и белую футболку. Она занималась возле лестницы на улице. Ребрик высоко подняла ногу, фактически, сев на шпагат. Звезда смеялась и выглядела очень счастливой.

"Человек будто бы не летает ... а крылья имеет! Выше неба!" И еще сотни или же тысячи слов о полетах в небе! Но никакие стихи, никакие песни и истории не передадут тех эмоций, когда в небе ТЫ! Еще и бок о бок с любимым! Всегда любила высоту... Всегда мечтала жить на высоком этаже, чтобы город как на ладони, люди как куколки, машины, как игрушки! Всегда обожала самолеты ... в детстве часто летала.... Говорят, когда летаешь - растешь. Кажется, вчера наконец выросла. Взрослая! Теперь и на вертолете полетала... Все, как я мечтала: улицы как на ладони, город как игрушечный, утопающий в зелени, кажется еще мгновение и ты сам сможешь двигать пальцами машинки на дорогах так, как хочется тебе! Такие эмоции переполняют, такое чувство любви внутри, заснуть не могла до поздней ночи, но, кажется, будто действительно выросли крылья!

Со дня рождения прошел уже почти месяц, а подарки все долетают)", - подписала фото телеведущая.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

"Очень хороши, моя мечта", "Какие же вы классные👏👏 Хочеться чтобы каждая семья была такой же!!!❤️❤️❤️", " Вы всегда улыбаетесь! Столько любви! Как это получается 😍", "Какие вы чудесные с мужем❤️❤️❤️❤️!", - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик поделилась тем, как в их семье принято отмечать последний школьный звонок. Радость от окончания учебного года пока что может испытать только старшая дочка актрисы Диана. По словам Ребрик, их теплая семейная традиция – это подарки в конце учебного года, которые не зависят от оценок в табеле.

Напомним, что Лилия Ребрик после "девчачьих" процедур с омоложением покрасовалась в новом образе: "Аж не верится".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик удивила откровением о главной детали своего образа: "Такова уж тяжелая судьба...".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик покорила эффектным образом на прогулке по Киеву: "Настоящая украинка".