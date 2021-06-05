В этот момент не хватает слов

Скорбная весть пришла из мира театра и кино

Английская актриса Демарис Хейман, известная ролями аристократических и эксцентричных персон, скончалась 3 июня, буквально за две недели до своего 92-го дня рождения.

Об этом сообщает портал Doctor Who News.

Демарис Энн Кеннеди Хейман родилась в Кенсингтоне, Лондон, Англия, 16 июня 1929 года. Образование получила в Челтнемском женском колледже.

Актриса имела долгую карьеру в британском кино и на телевидении, играя в основном хороших, немного эксцентричных дам. Она дебютировала на телевидении в 1953 году в роли Элизы в "Истории искателей сокровищ".

Режиссер и продюсер Кейт Барнфазер, которая работала с Демарис прокомментировала смерть актрисы и высказала слова соболезнования родным Демарис: "Скончалась прекрасная и совершенно уникальная Дамарис Хейман. В этот момент у меня не хватает слов. Я очень ее любила. Прощай, Дамарис… для меня было честью знать тебя и работать с тобой".

На счету британской актрисы роли в таких фильмах и сериалах: "Как мы жили", "Доктор кто", "Паганини снова наносит удар", "Театр Вудхауза", "Летучий отряд Скотленд-Ярда", "Признания инструктора по вождению" (гольфистка Твиди), "Розовая пантера снова наносит удар", "Чисто английское убийство", "Одной ногой в могиле", так далее.

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