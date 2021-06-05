Муж солистки известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистки шоу «Танці з зірками», Юлии Саниной Валерий Бебко показал забавное фото

Юлия Санина вместе со своим мужем, креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием Бебко (Валом) и сыном Даней живот в доме со студией занимает около 300 метров в квадрате. Звезда имеет минисад, и небольшой огород, где исполнительница выращивает помидоры, зелень и землянику. Также на территории растут сосны и елки, а во дворе они часто проводят время вместе. Так, муж Саниной рассказал на своей странице в Инстаграм о своем новом тренере по йоге, передает Politeka.net.

При этом муж Саниной лежит на траве возле собственного дома, а собака у него на животе.

"Мой новый тренер по йоге💛", - написал он шутя и показал фото с милым щенком.

"Дога-йога 🙌", "Такая класснючая☺️", " Какой строгий☺️🙃 " Красотун ефективний😍 ", " О,цей тренер змусить працювати!!!😂😂😂а оченята добрі-добрі!!!😍 ", " Аааа!!!Классс!!!😍😍😍😍 ", - пишут пользователи Сети в комментариях к посту артистки.

Отметим, что это уже второй визит Саниной в Египет за относительно небольшой промежуток времени. В прошлый раз она побывала в этой стране в декабре 2020 года.

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