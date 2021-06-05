Популярная украинская актриса Наталка Денисенко порадовала поклонников роскошной фотосессией

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, которая является подругой и кумой Ксении Мишиной, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно красотка показала в своем микроблоге роскошные кадры из новой фотосессии, на которых предстала в шикарном виде.

Как видно, Наталка запечатлена, лежа на полу среди белоснежного меха и разбросанных пакетов с логотипом известного мирового бренда. Перед камерой красотка появилась без одежды, ее тело слегка прикрывает белый мех, оголяя длинные стройные ножки и зону декольте. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она кидает томные взгляды в камеру. В комментариях у актрисы спросили: "Муж разрешил такое фото выкладывать?", на что она уверенно ответила: "Да".

В подписи к публикации Денисенко написала: "Сейчас конечно я не так красиво лежу в белых мехах, пока ещё в разбитом состоянии, без голоса и чугунной головой. Но! Стоп стоп!!! Тут не будет поста нытья, не перелистывайте. Наоборот! Я поняла, что когда в жизни приходит полный пи**ец, как нам кажется, важно понять одно: это не навсегда! С счастьем кстати тоже так (сарказм позитивчика). Но! Когда в жизни наступают трудности – это сигнал развития и роста".

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