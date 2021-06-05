Эта траса признана самой опасной в Украине

На популярной украинской трассе произошла смертельная авария

Так, на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Колоденка Ривненского района произошло ДТП, в результате которой погибли украинцы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

Отмечается, что авария произошла с участием двух автомобилей марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca. Сообщение о ДТП поступило на спецлинию «101» 5 июня в 10:55. Одну из машин сплющило, как консервную банку.

В результате аварии оборвалась жизнь сразу двух человек. Еще двое – получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в лечебные учреждения города Ровно.

Спасатели рассказали, что деблокировали из искореженного транспортного средства людей, а также отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах.

Причин, которые вызвали смертельное ДТП, в полиции пока не уточнили. Сейчас все обстоятельства дорожнотранспортного происшествия устанавливает следственно-оперативная группа полиции.

Стоит отметить, что из-за значительного количества аварий международная трасса Киев-Чоп признана самой опасной трассой в Украине.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.