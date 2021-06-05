Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала женственный летний образ и рассказала, чему ее научила недавняя поездка

Ведущая ТСН на телеканале «1+1» опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Падалко сообщила, что вернулась из своей поездки в Донецкую область. При этом ведущая переживает, что могла «привезти с собой» оттуда плохую погоду, ведь в регионе уже несколько дней подряд идут сильные дожди с грозами.

«Вернулась домой из Донбасса. Надеюсь, не привезла оттуда тропические ливни», - написала Маричка.

Она также призналась, что эта поездка показала, что она все еще сильно скучает по своим детям, когда даже ненадолго отлучается из дома.

«Правда, вспомнила, что такое скучать за детьми. Думала, что как мама уже «повзрослела», но нет. Всем хороших выходных, друзья», - добавила ведущая.

На новых снимках Падалко позирует на фоне леса и водоема. Несмотря на тяжелые серые тучи на небе, ее образ по-летнему яркий. Так, ведущая одета в длинное и легкое голубое платье в цветочек. На ее лице красуется счастливая улыбка.

Поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Вау…Настоящая миссис Лето! Ну очень красиво!», «Очень красиво», - пишут люди в комментариях к посту.

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