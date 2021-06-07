Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару заинтриговала нежным образом и важным сообщением

34-летняя девушка, как известно, начинала карьеру в качестве фотомодели. Сейчас она является юмористкой "Квартал 95", актрисой юмористического шоу «Игры приколов» и входит в состав команды «Винницкие» в «Лиге Смеха». При этом продолжает радовать фанатов яркими и, порой, откровенными снимками, которые выкладывает в соцсети.

На новом фото у себя в Инстаграм Ирина предстала в чувственном образе, позируя в легком мини-платье, верх которого был выполнен из перышков, передает Politeka.net. Судя по заднему фону, кадр был сделан в студии "Женского квартала". Сопонару добавила пикантности, приспустив лямки на плечи и открыв взору нежные линии шеи с зоной декольте.

В подписи звезда сделала важное сообщение: "Напоминаю! 12 и 14 Женский Квартал! Дворец Октябрьский! Очень жду встречи с вами!🖤".

Пользователи отреагировали на пост Ирины комментариями с "огоньками" и "сердечками".

"Ты - лучшая! ❤️❤️❤️", - написал один из них.

Ранее мы рассказывали, Сопонару появилась на одной из мероприятий в миниатюрном черном платье и оригинальных босоножках. Фото девушка опубликовала в Инстаграм. Рядом с блондинкой стоял ее коллега, с которым она вела мероприятие. «Таких ведущих себе на праздник пригласила бы», - подписала фото звезда.

Парочку засыпали комплиментами в комментариях: «Какая красивая женщина», «О, дааа», «Не ну справа красивая картинка, слева на любителя конечно)», «Красотка».

Напомним, что красотка из «Женского квартала» показала свою «близняшку», нарвавшись на комплименты: эффектный кадр.

Как сообщала Politeka, яркая блондинка из "Женского квартала" в прозрачной блузе впечатлила переменами: "Это просто вау".

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в экстра-мини показала все достоинства фигуры: "Вау, серьёзная тетя".