Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) появился в компании блондинки
В 2019 году артист объявил о свадьбе со своей возлюбленной, Настей Каменских, передает Politeka.net. К слову, пара долго скрывала свои отношения, а сейчас часто делится кадрами счастливого времяпрепровождения в сети.
Однако последним фото в Инстаграм рэпер удивил, ведь в кадре он предстал с блондинкой. Последняя была в одном кружевном белье и прижалась к Потапу, который позировал в смирительной рубашке.
Таким образом исполнитель объявил о скорой премьере своей новой работы.
"Ждете, как я его жду?", - написал артист.
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За девять часов публикация собрала почти 8000 лайков и много комментариев.
"Залипла на эту песню. Никогда не думала, что буду слушать Потапа", "Дядя Потап зачетный Порше) видел тебя сегодня)", "Очень красивая девочка", "Будет фит с Анастасия Король?", "😇а с ней фоткался )) очень классная девочка )", - написали пользователи сети.
Отметим, на фото Потап позировал с фотографом Анастасией Король.
Напомним, Каменских и Потап вступили в законный брак тайно, но пышную свадьбу сыграли лишь в 2019 году, наконец, объявив о своих отношениях.
В одном из интервью рэпер рассказал, что ему надоело скрывать отношения.
"Я стал сам себе неприятен, потому что скрывал свою женщину. Это некрасиво по отношению к Насте. Мы поговорили и решили: «Все, надоело, давай сделаем следующую свадьбу»", - рассказал певец.
Напомним, Потап показал себя с неожиданной стороны, поразив черно-белым фото
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