Украину накроет мощная магнитная буря

Как передает Politeka.net, неблагоприятную дату назвали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Согласно данным специалистов, в ближайшие дни украинцам повезет - активности на поверхности солнца не ожидается.

Но уже в середине июня нас ждет довольно сильная магнитная буря.

К счастью, она будет единственной в этом месяце.



В этот день специалисты советуют чутко прислушиваться к организму и не работать на износ.

В дни активности на солнце стоит отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу. Кроме того, вашему здоровью может навредить переедание.

Специалисты предупреждают, что магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.

Также мы сообщали, что астролог Павел Глоба предупредил об опасном периоде четырех представителей Зодиака.

По словам специалиста, трудности в июне будут испытывать Близнецы, Скорпионы, Стрельцы и Водолеи.



Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения в жизнь.

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