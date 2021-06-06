Певец Николай Трубач (Николай Харьковец) оказался в сложной ситуации
Николай Трубач, родом из Украины, начинал свой творческий путь с самых юных лет, сообщает Politeka.net. Артист не только поет, но и играет на трубе, поэтому он и взял такой псевдоним.
Самый заметный всплеск популярности музыканта приходился на конец 1990-х годов, после того, как он спел в дуэте с Борисом Моисеевым две песни "Голубая луна" и Щелкунчик".
С годами Трубач утратил популярность, но продолжил активно гастролировать, а также стал сниматься в различных музыкальных тв-шоу. Однако, вероятно, доходов от этой деятельности певцу не хватило, ведь у него накопились многомиллионные долги.
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Как пишет сайт radiokp, артист вместе с женой, Еленой Виршубской, накопили долга на девять миллионов рублей. А, по информации программы «Ты не поверишь!», скоро эта задолженность может вырасти в разы.
На данный момент с женой Трубача судятся кредиторы. Общая сумма долгов составляет более 40 миллионов рублей.
А на самом музыканте числятся 160 тысяч рублей долга за земельный участок, находящийся в 150 километрах от Москвы.
В прошлом месяце Мосгорсуд обязал артиста вместе с супругой выехать из их элитной трехкомнатной квартиры, расположенной в центре Москвы. Апартаменты спустят с молотка не менее, чем за 20 миллионов рублей.
Соседи певца подтвердили, что его семья уже освободила жилплощадь, а соседи высказывались о музыканте и его супруге положительно.
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