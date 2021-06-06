Украинский ведущий из тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров неожиданно обратился к зрителям

Как передает Politeka.net, публикацию Комаров разметил у себя в Инстаграм, в воскресенье, 6 июня.

Так, популярный путешественник сообщил, что сегодня в Украине отмечается День журналиста. Комаров решил поздравить не только своих коллег, но и всю свою зрительскую аудиторию.

«Без вас мы бесполезны. А благодаря вам у нас - лучшая профессия на планете. Лично я в этом не сомневаюсь. Обожаю свою работу. Обожаю, когда в руках камера, на воротнике микрофон, а впереди экспедиции, съемки, бесконечные переезды и перелеты, интервью, сон по 4 часа в сутки. "Как я устал и всё это ненавижу", - говоришь иногда сам себе на эмоциях в пустыне на 40-градусной жаре, когда весь в мухах, а спать придется в песке или не придется вовсе. Когда впереди 20-часовой переезд на машине. Или когда 50-й день подряд встаешь в 4-5 утра, ненавидя будильник в телефоне. Когда не можешь разблокировать телефон, потому что на улице - 42, а ты за 10 часов уже окоченел. И так далее», - написал ведущий.

При этом когда Комаров монтирует отснятый материал, у него возникают совсем другие мысли.

"Но как я всё это обожаю", - думаешь, когда монтируешь отснятый материал. И особенно, когда видишь вашу реакцию. Видишь, что 8 месяцев в году не был дома не зря. Видишь, что твои репортажи могут "зарядить" на позитив миллионы людей, подарить людям эмоции, помочь расслабиться и переключиться, узнать что-то новое», - отметил Дмитрий Комаров.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены.

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" поразил кадрами и признанием после опасной экспедиции.

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