Известный исполнитель Александр Пономарев показал милое фото в роскошном образе

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец Александр Пономарев, который был дважды разведен, а недавно принимал участие в шоу "Маска" в роли Льва, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз артист показал милое фото в стильном образе, а в подписи к нему обратился к журналистам, поздравляя их с профессиональным праздником.

Оказалось, что недавно Александра поругали в комментариях за фото в полицейской форме, так что теперь он решил сфотографироваться в совершенно другом образе. На новом снимке артист запечатлен среди густой летней зелени, сложив руки на поясе и мило улыбаясь. Перед камерой завидный холостяк Пономарев появился в модном светло-синем костюме, под пиджаком которого у него белый свитер, а свой образ он дополнил симпатичными солнцезащитными очками.

В подпсии к фотографии Александр написал: "Почитал Ваши комментарии в предыдущем полицейском посту – прозрел, на всякий случай переоделся. Хорошего воскресенья! П.с. Всех журналистов с праздником!". Пользователи тут же взялись комментировать новый образ шоумена: "Хорошего воскресенья! Красавец!", "В любой одежде – самый лучший", "Красавец", "Хорошей воскресенья, хорошего настроения", "Так лучше", "В любом образе, улыбка неизменно красивая", "Так Вам лучше".

Напомним, Александр Пономарев в особый день поделился с украинцами своей болью: "Помним, любим! Царство Небесное".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич решила открыться, что теперь ее связывает с Пономаревым: "Пригласил меня...".

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